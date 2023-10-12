Держсекретар США Блінкен прямує до Ізраїлю. Що сталося за ніч

Блінкен зустрінеться з премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями 12 жовтня. За його словами, США гарантують, що Ізраїль матиме засоби для самооборони.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прямує до Ізраїлю з «дуже простим і чітким повідомленням від імені президента Байдена і від імені американського народу» — Штати підтримують Ізраїль.

Тим часом у Білому домі уточнили слова президента Джо Байдена про те, що бойовики ХАМАС обезголовлювали ізраїльських дітей. Представник Білого дому додав, що президент говорив про заяви речника Нетаньягу, але ні він, ні інші американські посадовці не бачили й незалежно не підтверджували розправу над дітьми.

ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по сектору Гази. Також відомо про сутички в Дженіні та Калькільї на Західному березі річки Йордан.

Міністерство охорони здоровʼя Палестини повідомило, як передають арабські медіа, що кількість загиблих у секторі Гази зросла до 1 200, а кількість поранених — до приблизно 5 600. Кількість убитих в Ізраїлі теж становить приблизно 1 200 людей.

За даними ООН, 338 934 палестинці стали внутрішньо переміщеними особами в Газі — вони ховаються від ударів ЦАХАЛ по бойовиках ХАМАС. Після того як Ізраїль оголосив повну блокаду сектора Гази, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що туди потрібно доставити їжу, воду та паливо.

Що відбувається в Ізраїлі

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.

Станом на ранок 10 жовтня Ізраїль заявив, що повністю контролює кордон із сектором Гази.

Армія Ізраїлю 11 жовтня ліквідувала в секторі Гази одного із засновників руху ХАМАС — шейха Абделя Фаттаха Духана (Абу Усама). Бойовики підтвердили його смерть.

У секторі Гази закінчилося паливо для вироблення електрики, а єдина електростанція повністю припинила роботу. У регіоні залишаються лише дизель-генератори, але їх вистачить на кілька днів.

В Ізраїлі від атак бойовиків ХАМАС загинули вже 1 200 людей, у секторі Гази — теж щонайменше 1 200. Серед загиблих в Ізраїлі — троє українців. Наразі відомо, що девʼятеро українців отримали поранення, а шестеро вважаються зниклими безвісти. В Ізраїлі працює штаб українського МЗС, який приймає звернення українців і надає допомогу.