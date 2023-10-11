ЄС і Британія наказали Ілону Маску видалити з Х кадри насильства і дезінформацію про війну в Ізраїлі

Європейський Союз і Велика Британія вимагають від Ілона Маска видалити з платформи X кадри насильства і дезінформацію, повʼязану з війною в Ізраїлі.
Про це пише Politico.
Європейський комісар Тьєррі Бретон зобовʼязав Маска відповісти на цю вимогу протягом доби — інакше компанії X загрожує штраф у розмірі до 6% доходу.
«Я закликаю вас забезпечити швидку, точну та повну відповідь на цей запит протягом наступних 24 годин», — заявив Бретон 10 жовтня.
У відповідь на публікацію Бретона на X Маск попросив французького політика окреслити, як саме його компанія порушила європейські правила публікації контенту.
«Наша політика полягає в тому, щоб усе було відкритим і прозорим», — додав він. Бретон відповів: «Ти маєш продемонструвати те, що говориш».
За правилами ЄС, соцмережі зобовʼязані видаляти всі дописи з підбурюванням до насильства, жорстокі кадри і пропаганду терористичних організацій. Після нападу ХАМАС на Ізраїль на X зʼявилися сотні зображень, відео та хештегів з убивствами і насильством.
Міністр культури Великої Британії Мішель Донелан також планує зустрітися з деякими медіакомпаніями, зокрема Google, Meta, X, TikTok і Snapchat, щоб нагадати їм про зобовʼязання видаляти подібний контент.
«Ми вживаємо заходів на знак солідарності з Ізраїлем і нашою єврейською громадою», — написала Донелан на X.
- У травні Twitter (X) добровільно вийшов із Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації. Перед цим платформа прибрала спеціальні позначки в російських і китайських пропагандистських медіа. Раніше їх маркували як такі, що фінансуються урядом.
- У Франції погрожували заблокувати Twitter в ЄС через його вихід із Кодексу про дезінформацію. Через масове скорочення працівників у Twitter Брюссель занепокоєний, чи зможе компанія відповідати правилам і законам ЄС.
- Наприкінці вересня компанія X (Twitter) звільнила команду фахівців, які відповідали за боротьбу з дезінформацією про вибори в соцмережі.