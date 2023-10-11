Ракетний удар по Грозі: вже ідентифікували тіла 55 загиблих

Кількість загиблих через російський удар по селу Гроза на Харківщині збільшилася до 55.
Про це повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає «Суспільне».
Протягом доби вдалося ідентифікувати тіла ще двох жінок. До цього їх вважали зниклими безвісти.
Криміналісти й судово-медичні експерти продовжують процес ідентифікації решток тіл. Речник додав, що троє людей досі вважаються зниклими безвісти, тому кількість загиблих може збільшитися до 58.
- 5 жовтня російські війська вдарили ракетою «Іскандер» по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині, коли там був поминальний обід на честь загиблого військового. На місці загинули 55 людей, ще шестеро дістали поранень. Усі загиблі були мешканцями села.
- СБУ викрила двох чоловіків, які навели російський «Іскандер» на село Гроза. Ними виявилися двоє місцевих жителів, які під час окупації працювали на росіян, а потім виїхали в рф, звідки сформували мережу інформаторів. Дізнавшись точну адресу і час поминок, один з братів передав ці дані російським окупантам для прицільного удару.