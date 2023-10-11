Ракетний удар по Грозі: вже ідентифікували тіла 55 загиблих

Кількість загиблих через російський удар по селу Гроза на Харківщині збільшилася до 55.

Про це повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає «Суспільне».

Протягом доби вдалося ідентифікувати тіла ще двох жінок. До цього їх вважали зниклими безвісти.

Криміналісти й судово-медичні експерти продовжують процес ідентифікації решток тіл. Речник додав, що троє людей досі вважаються зниклими безвісти, тому кількість загиблих може збільшитися до 58.