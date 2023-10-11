Зеленський прибув у Бельгію — уперше буде офлайн на «Рамштайні»

Президент Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі й написав, що цей візит буде важливим для «нашої стійкості цієї зими».

Там він проведе зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом і міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Також Зеленський вперше наживо візьме участь у засіданні формату «Рамштайн», на якому оголосить «важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн НАТО».

Крім цього, президент переговорить у Брюсселі з премʼєр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Це буде вдруге з початку повномасштабної війни.

Зустріч у форматі «Рамштайн» цього разу присвячена протиповітряній обороні та боєприпасам, які допоможуть Україні пройти зиму.