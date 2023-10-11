Зеленський прибув у Бельгію — уперше буде офлайн на «Рамштайні»

Президент Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі й написав, що цей візит буде важливим для «нашої стійкості цієї зими».
Там він проведе зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом і міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Також Зеленський вперше наживо візьме участь у засіданні формату «Рамштайн», на якому оголосить «важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн НАТО».
Крім цього, президент переговорить у Брюсселі з премʼєр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Це буде вдруге з початку повномасштабної війни.
Зустріч у форматі «Рамштайн» цього разу присвячена протиповітряній обороні та боєприпасам, які допоможуть Україні пройти зиму.
- Вранці 11 жовтня міністр оборони країни Людивін Дедондер заявила, що з 2025 року Бельгія передаватиме Україні свої винищувачі F-16.
- Формат «Рамштайн» заснували навесні 2022 року — 26 квітня на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні. У зустрічах беруть участь міністри оборони майже 50 країн.
- Попереднього разу «Рамштайн» проводили 19 вересня. Тоді Норвегія оголосила, що передасть українським військовим 50 гусеничних транспортерів M548, а Британія — поставить ще десятки тисяч артилерійських снарядів цього року, тоді як Литва передасть Україні боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи підриву та інше.