Борис Джонсон: Розмови про суд над путіним будуть актуальними після перемоги України

Колишній премʼєр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що допоки Україна не перемогла, немає сенсу говорити про трибунал над путіним.

Про це він заявив в інтервʼю «Бабелю».

«Це все дуже цікаві дебати про притягнення путіна до відповідальності, і я за те, щоб так і сталося, але найголовніше зараз — допомогти Україні перемогти. А всі розмови про путіна в будь-якому суді взагалі безглузді, поки Україна не перемогла», — додав Джонсон.

За його словами, розмови про суд над путіним стануть актуальними, коли в Москві буде інший режим.

«Якщо ж ми витрачаємо час на розмови про путіна, ми граємо в його гру. Ми повинні зосередитися на потребах України. Усе інше — це лише психологічний відволікаючий маневр», — наголосив політик.

У чому труднощі із судом над путіним

Україна вже понад півтора року працює над тим, щоб створити Спеціальний трибунал для злочину агресії й там притягнути до відповідальності путіна та інших російських високопосадовців. Аби подолати президентський імунітет путіна, а також щоб трибунал був легітимним, його мають підтримати провідні демократії світу, насамперед Сполучені Штати — і вони не проти, але зовсім не в тому форматі, який потрібен Україні.

Україна наполягає на Міжнародному трибуналі, а США підтримують інтернаціоналізований трибунал, який буде частиною української судової системи, але із залученням міжнародних прокурорів. Національні суди не можуть подолати імунітет глави держави, але США не хочуть отримати прецедент, який призведе до розслідування війн в Іраку й Афганістані. Однак юрист-міжнародник Філіп Сендс, один з авторів Римського статуту, вважає, що прецедента не буде, оскільки Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо України, у якій дії росії засудили як акт агресії, а щодо Іраку такого документа не було.