НАЗК відновило доступ до Реєстру звітності політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій Politdata.
Про це пише пресслужба.
Тепер політичні партії можуть подати звіти про майно, доходи, витрати й зобовʼязання фінансового характеру. Від 26 грудня це буде обовʼязковим, а поки що звіти можна подати добровільно.
Усі охочі зможуть переглянути, на що партії витрачали гроші з державного фінансування протягом трьох років, за які не звітували спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через воєнний стан. Також у Реєстрі буде видно, хто ще фінансував партії.
За словами голови НАЗК Олександра Новікова, політичні партії за три роки отримали державне фінансування на майже 3 мільярди гривень.
- 26 вересня президент Зеленський підписав законопроєкт № 9419-1 про відновлення звітування політичних партій, який передбачає, що протягом 90 днів партії зобовʼязані подати звіти до НАЗК за всі періоди, за які не звітували.
- Відновлення звітування політичних партій про фінанси — це одна з вимог громадського сектора і країн «Великої сімки» (G7), а також вимога Європейського Союзу на шляху інтеграції України.