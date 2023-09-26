Зеленський підписав законопроєкт про відновлення партійного звітування

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9419-1 про відновлення звітування політичних партій.

Про це йдеться в картці проєкту закону.

Протягом 90 днів партії зобовʼязані подати звіти до НАЗК за всі періоди, за які не звітували. Для партій без державного фінансування строк становить 120 днів.

Партійне звітування спочатку призупинили у 2020 році через коронавірус, а згодом через воєнний стан — тобто востаннє партії звітували за третій квартал 2020 року.

У законопроєкті враховані особливості звітування партій, повʼязані з війною. Так, від початку російського вторгнення 6 областей України були в окупації, частина з них досі в тимчасовій окупації. Подекуди партійні документи на цих територіях були або втрачені, або свідомо знищені очільниками організацій. Проте неможливість подати повну інформацію про майно, доходи, витрати мають бути документально підтверджені.