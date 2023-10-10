Ізраїль знищив понад 1 700 цілей в секторі Гази. Що сталося за ніч

Ізраїль продовжує завдавати ударів по сектору Гази у відповідь на вторгнення бойовиків ХАМАС.

Про це пише The Times of Israel.

Протягом війни Ізраїль уразив 1 707 цілей в секторі Гази, зокрема 475 ракетних систем, 73 командні центри, 23 обʼєкти стратегічної інфраструктури та 22 підземні цілі.

Арабські медіа пишуть, що після нічних ударів кількість загиблих з палестинської сторони зросла до 704 людей, постраждали ще майже чотири тисячі, а 137 тисяч людей перемістили з їхніх домівок. В Ізраїлі загинули понад 900 людей, ще приблизно 150 — у заручниках бойовиків.

Рада ООН з прав людини вшанувала хвилиною мовчання «втрату невинних життів на окупованій палестинській території та в інших місцях» за ініціативою пакистанського представника. Антидефамаційна ліга розкритикувала ООН, заявивши, що вона «відверто ігнорує майже 1 000 людей в Ізраїлі, яких жорстоко вбив ХАМАС, і понад 150 невинних людей, взятих у заручники в Газі».

У містах світу проходять акції підтримки або Ізраїлю, або Палестини. Деякі адміністративні будівлі, як-от Білий дім у США, підсвітили кольорами прапора Ізраїлю.

Що зараз відбувається в Ізраїлі?