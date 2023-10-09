ЦАХАЛ відновив контроль над усіма містами на кордоні із сектором Гази

Ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні із сектором Гази.

Про це повідомив представник ЦАХАЛ, контр-адмірал Даніель Хагарі, передає The Times of Israel.

Наразі війська зачищають міста, оскільки там ще можуть ховатися бойовики.

За останні 48 годин армія Ізраїлю мобілізувала 300 тисяч резервістів. Вочевидь армія готується до великої наземної операції. Удари авіації по сектору Гази тривають.

Водночас у ХАМАС заявили, що обстрілюють Тель-Авів і Єрусалим ракетами «у відповідь на бомбардування будинків цивільних».

Арабські медіа пишуть, що кількість загиблих збільшилася до понад 490 з палестинської сторони, ще близько 2 300 поранені. Ізраїльські медіа ще не оновили дані про загиблих. Раніше було відомо про близько 700 жертв.

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває «у стані війни і переможе».

В Ізраїлі 8 жовтня офіційно оголосили війну після нападу бойовиків ХАМАС на країну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази. 9 жовтня ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні із сектором Гази.