В Ізраїль проникли бойовики «Хезболли» з Лівану. На кордоні країн тривають бої

Із території Лівану в Ізраїль проникли групи бойовиків «Хезболли». ЦАХАЛ повідомив, що більшість із них знищив.

Про це повідомляє The Times of Israel.

У прикордонних районах точаться бої. Авіація вдарила по позиціях бойовиків на кордоні, а бойові гелікоптери почали атакувати територію Лівану.

Репортер видання Al-Manar, повʼязаного з «Хезболлою», опублікував фото потужного вибуху в цьому районі.

У соцмережах також поширюють відео обстрілу спостережного пункту «Хезболли».

Кореспондент Al Jazeera в Лівані повідомляє про пуск снарядів по Ізраїлю з півдня Лівану. Ізраїль завдає ударів у відповідь. Мешканцям 28 міст на півночі Ізраїлю, поблизу кордону з Ліваном, наказали залишатися в укриттях.

Раніше «Хезболла» заявила про підтримку ХАМАС і пригрозила Ізраїлю війною у разі наземної операції в секторі Гази.

Що зараз відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.

Станом на ранок 9 жовтня ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази. Наразі війська зачищають міста, оскільки там ще можуть ховатися бойовики. За останні 48 годин армія Ізраїлю мобілізувала 300 тисяч резервістів. Вочевидь армія готується до великої наземної операції. Удари авіації по секторі Гази тривають.

З ізраїльської сторони загинули понад 800 людей, 2 500 поранені, а з палестинської — 560 загинули, близько 2 300 травмовані. Серед загиблих в Ізраїлі — дві українки, також дипломати України врятували пораненого українського хлопчика з півдня Ізраїлю, міста Сдерот.