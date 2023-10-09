Розвідка: Спецслужби росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході

Росія використовує напад терористів ХАМАС на Ізраїль для масштабної провокації проти України.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило 9 жовтня.

Україна має інформацію, що російське ГРУ вже передало терористам ХАМАС трофейну зброю від США та ЄС, яку захопили під час війни в Україні. Наступним кроком, за планом росіян, мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. Ці фейки, за даними розвідки, мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ.

Також російські спецслужби збираються для переконливості використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.