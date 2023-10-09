Бойовики ХАМАС заявляють, що взяли в заручники 130 ізраїльтян. Що сталося за ніч

Високопосадовець ХАМАС Муса Абу Марзук заявив, що організація утримує в заручниках близько 130 ізраїльтян, серед яких є армійські чиновники.

Про це пише The Times of Israel.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати ударів по сектору Гази. Ізраїльські війська вдарили по трьох ракетних установках, командних пунктах. Речник ізраїльських військових заявив, що країна зібрала 100 тисяч резервних військ поблизу кордону із сектором Гази.

MAHMUD HAMS / AFP

Речник ХАМАС Абу Убайда стверджує, що бої все ще тривають у кількох районах біля північного кордону Гази, включаючи Зікім, Суфу та Мефальсім. За словами головного речника ЦАХАЛу бої тривають у Беері, Кфар-Аза, Нірім і Алумім на півдні Ізраїлю. Там зачищають бойовиків.

Міністерство охорони здоровʼя повідомляє, що наразі щонайменше 2315 людей з ізраїльської сторони поранені. Вважається, що загинули понад 700 людей. Арабські медіа пишуть, що загинули понад 424 палестинця, ще близько 2300 поранені.

Рада Безпеки ООН провела екстрене закрите засідання на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС, але не змогла досягти одностайності, тому не опублікувала спільну заяву.

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває «у стані війни і переможе».

В Ізраїлі 8 жовтня офіційно оголосили війну після нападу бойовиків ХАМАС на країну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.