На Говерлі загинув турист, ще одного врятували

На горі Говерла загинув турист, ще одного вдалося врятувати рятувальникам.
Про це пише ДСНС Івано-Франківщини.
Рятувальники отримали повідомлення, що під час спуску по зеленому маршруту з Говерли двоє туристів заблукали та потребують допомоги.
Одного туриста знайшли між синім та зеленим маршрутами і доставили його до бази Заросляк. Другого туриста виявили між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом. Рятувальники намагалися реанімувати його, але безуспішно.
Тіло транспортували до підніжжя гори й передали поліцейським.
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