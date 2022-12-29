У Карпатах завершили пошук чотирьох українців, які заблукали в горах. Двох затримали в Румунії, двоє загинули

У Карпатах завершили пошук чотирьох українців, які заблукали в горах. Двох чоловіків знайшли на румунсько-українському кордоні, а двоє загинули.

Про це пише Державна прикордонна служба України.

«На Закарпатті завершено пошуки чотирьох чоловіків, які днями зникли в районі гори Піп Іван Мармароський. Двох із них затримали на кордоні румунські колеги, тіла ще двох виявили без ознак життя», — пояснили прикордонники.

Для пошуків з боку України залучили понад 30 прикордонників і рятувальників. Також використовували вертольоти й аеророзвідку.

Прикордонники закликають утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови.