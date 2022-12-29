У Карпатах завершили пошук чотирьох українців, які заблукали в горах. Двох затримали в Румунії, двоє загинули

У Карпатах завершили пошук чотирьох українців, які заблукали в горах. Двох чоловіків знайшли на румунсько-українському кордоні, а двоє загинули.
Про це пише Державна прикордонна служба України.
«На Закарпатті завершено пошуки чотирьох чоловіків, які днями зникли в районі гори Піп Іван Мармароський. Двох із них затримали на кордоні румунські колеги, тіла ще двох виявили без ознак життя», — пояснили прикордонники.
Для пошуків з боку України залучили понад 30 прикордонників і рятувальників. Також використовували вертольоти й аеророзвідку.
Прикордонники закликають утриматися від походів у гори, де наразі спостерігаються складні погодні умови.
- 25 грудня румунські прикордонники затримали двох українців, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затримані повідомили, що разом із ними були ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору.
- Двох із них румунські рятувальники знайшли живими 26 грудня на висоті понад 1 800 метрів з румунського боку гори Піп Іван Мармароський. Вони були без належного екіпірування та теплого одягу. Зʼясувалося, що ще один українець отримав численні переломи та закриту черепно-мозкову травму. Востаннє він виходив на звʼязок 26 грудня. Пошуково-рятувальна операція наразі триває.