На Говерлі від влучання блискавки загинули двоє людей, зокрема дитина

Шостого липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на синьому маршруті до вершини Говерли постраждали троє людей — у них влучила блискавка. Серед туристів була дитина, 11-річна дівчинка.

Коли рятувальники прибули до місця події, то виявили дівчинку та чоловіка без ознак життя. Жінку в шоковому стані відвели до поста Заросляк.

Загиблих також транспортують до поста Заросляк.

У разі грози у горах варто: