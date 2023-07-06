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На Говерлі від влучання блискавки загинули двоє людей, зокрема дитина

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Шостого липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на синьому маршруті до вершини Говерли постраждали троє людей — у них влучила блискавка. Серед туристів була дитина, 11-річна дівчинка.

Коли рятувальники прибули до місця події, то виявили дівчинку та чоловіка без ознак життя. Жінку в шоковому стані відвели до поста Заросляк.

Загиблих також транспортують до поста Заросляк.

У разі грози у горах варто:

  • не ховатися серед дерев, краще сховатись у якомусь заглибленні;
  • якщо вас двоє чи більше — не скупчуйтесь разом, а ховайтеся поодинці;
  • бігти до сховища повільно і злегка схилившись, а не на весь зріст — розряди контактують із вищими точками, якою і може бути голова людини;
  • позбутися речей, які є при вас: ножів, браслетів, навіть годинників — покладіть все у захищене місце подалі від себе;
  • не лягати на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, сядьте, злегка нахиливши голову, аби вона не була вище предметів довкола вас;
  • не торкатися металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних обʼєктів з металу;
  • не ховатися під високими деревами;
  • не користуватися мобільними телефонами;
  • завжди уточнюйте прогноз погоди та стежте за штормовими повідомленнями.