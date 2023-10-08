США надіслали допомогу для Армії оборони Ізраїлю

Президент США Джо Байден провів розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і заявив, що американська допомога для ЦАХАЛу вже в дорозі.

Про це передає пресслужба Білого дому.

Також Байден оголосив, що найближчими днями Вашингтон виділить ще один пакет допомоги для Ізраїлю. Однак він не уточнив, про яку саме допомогу йдеться.

Американський президент знову висловив глибоке співчуття всім зниклим безвісти, пораненим і вбитим, обіцяючи повну підтримку уряду та народу Ізраїлю «перед обличчям безпрецедентного та жахливого нападу терористів ХАМАС».

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває «у стані війни і переможе».

В Ізраїлі 8 жовтня офіційно оголосили війну після нападу бойовиків ХАМАС на країну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.