США обмежили торгівлю із 42 китайськими компаніями, які постачали мікросхеми до рф

Міністерство торгівлі США додало 42 китайські компанії до державного списку експортного контролю за те, що вони підтримують військово-промисловий комплекс росії.

Про це пише Reuters.

Ці китайські компанії та ще сім компаній із Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Обʼєднаних Арабських Еміратів і Великої Британії, зокрема, постачали до росії мікросхеми американського походження.

Мікросхеми містять електроніку, яку рф використовує для систем точного наведення в ракетах і безпілотниках, додали в Мінторгівлі.

Компанії додають до держсписку експортного контролю США, якщо Вашингтон вважає їх загрозою національній безпеці або зовнішній політиці США. При цьому постачальникам, перш ніж відправляти товари компаніям зі списку, потрібно надавати ліцензії, які зазвичай важко отримати.