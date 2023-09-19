Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану і росії

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Ірану, а також проти росії, повідомляють на сайті відомства.

Під обмеження потрапили сім людей і чотири юрсоби з Ірану, Китаю, росії та Туреччини, що беруть участь у розробці іранських безпілотників і військової авіації. Санкції стосуються іранської авіаційної промислової компанії (HESA), яка виробляє іранські БпЛА серій Ababil і Shahed. Зокрема, у переліку:

Мехді Гогердчян — керуючий директор HESA і член ради директорів фірми (Іран);

Хамідреза Нурі — заступник голови ради директорів HESA (Іран);

Хусейн Аіні — директор HESA з виробництва БпЛА і опікується випробуваннями БпЛА компанії в Сирії;

Китайські компанії Shenzhen Jiasibo і Dong Wenbo, що сприяли поставкам БпЛА;

Су Чуньпен — керуючий директор і власник Shenzhen Jiasibo;

Мехмет Токдемір і Алааддін Айкут із Туреччини, які допомагали HESA у фінансових операціях;

російські компанії «Дельта-Аеро», ВАТ НВП «Аеросила» і ВАТ «Стар», що випробовували продукцію HESA і мали контракт на ремонт її літака.

20 липня Рада Європейського Союзу ухвалила додаткові санкції проти Ірану за його військову підтримку режиму в Сирії та війни росії проти України. Під забороною опинився експорт із ЄС до Ірану компонентів для виробництва безпілотників. Також введені нові обмеження на подорожі та заморожені активи людей, які є відповідальними, підтримують або залучені до програм з виробництва БпЛА.