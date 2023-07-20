ЄС запровадив санкції проти Ірану за підтримку росії у війні

Рада Європейського Союзу ухвалила нові санкції проти Ірану за його військову підтримку режиму в Сирії та війни росії проти України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.

Тепер під забороною експорт із ЄС до Ірану компонентів для виробництва безпілотників. Також введені нові обмеження на подорожі та заморозка активів людей, які є відповідальними, підтримують або залучені до програм з виробництва БпЛА.

У списку член адміністративної ради Qods Aviation Industries — організації, що торгує безпілотниками; командувач ВМС «Корпусу вартових ісламської революції» (КВІР) та голова адміністративної ради компанії Paravar Pars, яка виробляє БпЛА; три члени адміністративної ради Paravar Pars; заступник командувача аерокосмічних сил КВІР, який відповідає за проєкт протиповітряної оборони в Сирії.