Стрічка «Як там Катя?» перемогла в національному конкурсі на кінофестивалі в Гамбурзі

Українська стрічка «Як там Катя?» режисерки Крістіни Тинькевич перемогла в національному конкурсі повнометражних фільмів на Гамбурзькому кінофестивалі Filmfest Hamburg.

Про це пише Державне агентство України з питань кіно.

Фільм здобув нагороду «Скіфський олень» і грошовий приз — 100 тисяч гривень.

Дебютний повнометражний фільм Крістіни Тинькевич розповідає про лікарку швидкої допомоги Анну. Жінка шукає справедливості в недосконалому світі. Продюсерами були Ольга Матат і Влад Дудко. За виробництво фільму відповідала компанія Evos Film.

Також спеціальні відзнаки отримали стрічка «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча і фільм «Я і Фелікс» Ірини Цілик.