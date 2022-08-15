Український фільм «Як там Катя?» отримав дві нагороди на Міжнародному кінофестивалі в Локарно

Українська стрічка «Як там Катя?» отримала дві нагороди на 75-му Міжнародному кінофестивалі в Локарно. Фільм режисерки Крістіни Тинькевич отримав спеціальний приз журі Ciné+, а виконавицю головної ролі Анастасію Карпенко визнали найкращою акторкою.

«Нагорода показала, що віра – це найголовніше, що допомагає нам рухатися вперед. Це перемога не лише моя чи режисера. Це перемога всього нашого українського народу», — розповіла акторка Анастасія Карпенко.

Дебютний повнометражний фільм Крістіни Тинькевич представили в конкурсній програмі «Конкурс кінематографістів сьогодення». Саме в Локарно відбулася світова прем’єра фільму про лікарку швидкої допомоги Анну, яка шукає справедливості в цьому недосконалому світі.

«Коли ми їхали на фестиваль представляти фільм, я не сподівалася на нагороди. Адже показати фільм на такому фестивалі, як в Локарно — це вже нагорода. Але приз — це визнання того, що наша робота над створенням стрічки була не дарма. І я невимовно рада за Настю, яка отримала головну акторську нагороду», — додала режисерка Крістіна Тинькевич.

Спеціальний приз журі Ciné+ передбачає промо-кампанію фільму-переможця на суму 25 тисяч швейцарських франків на французькому телеканалі Ciné+ під час прокату в кінотеатрах Франції.