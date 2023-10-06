Прикордонники не випустили за кордон понад 2 тисячі чиновників

Прикордонна служба не випустила за кордон понад 2 тисячі чиновників (у січні їм заборонили виїжджати без поважної причини).

Про це 6 жовтня повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«За час дії цієї норми на державному кордоні не пропустили понад 2 тисячі людей, які обіймали посади, що були на контролі Держприкордонслужби, і намагалися виїхати не за тими умовами, які визначені правилами перетину кордону. Як я зазначав, це або з метою службового відрядження, або супроводжуючи своїх дітей», — розповів Андрій Демченко.