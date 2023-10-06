Прикордонники не випустили за кордон понад 2 тисячі чиновників

Прикордонна служба не випустила за кордон понад 2 тисячі чиновників (у січні їм заборонили виїжджати без поважної причини).
Про це 6 жовтня повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
«За час дії цієї норми на державному кордоні не пропустили понад 2 тисячі людей, які обіймали посади, що були на контролі Держприкордонслужби, і намагалися виїхати не за тими умовами, які визначені правилами перетину кордону. Як я зазначав, це або з метою службового відрядження, або супроводжуючи своїх дітей», — розповів Андрій Демченко.
- 27 січня 2023 року уряд заборонив чиновникам виїжджати з України без поважних причин. Відтоді народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми теж можна, а на відпочинок — ні.