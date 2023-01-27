Уряд заборонив чиновникам виїжджати з України без поважних причин

На виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми теж можна, а на відпочинок — ні.

На кого розповсюджується рішення РНБО:

на членів Кабінету міністрів України, перших заступників і заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, їхніх перших заступників і заступників;

на керівника Офісу президента України та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом України, та їхніх заступників, на голову Служби безпеки України, його першого заступника та заступників;

на голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голову та членів Рахункової палати, голову та членів Центральної виборчої комісії; на голів і членів інших державних колегіальних органів;

на секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його перших заступників і заступників, народних депутатів України, уповноваженого Верховної Ради України та його представників, голову Національного банку України, його першого заступника та заступників, постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників;

на голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників, суддів Конституційного суду України, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їхніх заступників, а також на керівників структурних підрозділів державних органів, працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.

Також РНБО доручила СБУ перевірити законність рішень Міністерства розвитку громад, обласних, Київської міської та військових адміністрацій про виїзд українців за кордон.