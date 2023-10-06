МЗС Австрії викликало посла росії через атаку на село Гроза, де загинули 52 людини

До Міністерства закордонних справ Австрії викликали посла росії через ракетний удар по харківському селу Гроза, де загинули 52 людини.
Про це відомство написало у соцмережі X (Twitter).
«Посла росії у Відні щойно викликали через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки невинних життів. Атаки на цивільне населення є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності», — сказано у повідомленні.
Напередодні МЗС Австрії закликало до справедливого покарання за удар по селу Гроза і заявило про «кричуще порушення міжнародного гуманітарного права» росією.
- Гроза — це село в Шевченківській селищній громаді Купʼянського району Харківської області, його площа майже два квадратних кілометри. За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, на сьогоднішній ранок у селі мешкали 330 людей.
- 6 жовтня там у місцевому кафе проходили поминки полеглого воїна, коли в будівлю влучила ракета «Іскандер». На місті загинули 52 людини, ще шість людей дістали поранення.