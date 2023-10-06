Джерела «Бабеля»: Українські спецпризначенці проводили операції в Судані проти «ПВК Вагнера»

Українські спецпризначенці дійсно проводили операції в Судані проти російської «ПВК Вагнера» та їхніх місцевих союзників з «Сил швидкого реагування» (RSF), які у квітні спробували влаштувати держпереворот.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердили джерела в розвідувальних колах і надали кілька відео. На кадрах можна бачити роботу снайперів, атаки FPV-дронів і перестрілку. Деталей операції поки не розголошують.
- Раніше CNN випустив матеріал про вересневі атаки на сили RSF поблизу міст Шамбат та Хартум. Відповідальність за них журналісти поклали на українські спецслужби. Характерним було і використання FPV-дронів «в українському стилі». Усього журналісти нарахували вісім дронових атак на автівки та обʼєкти RSF і одну наземну операцію в передмісті Хартуму — Омдурмані. Там група спецпризначенців штурмувала будівлю. Журналісти писали, що «ПВК Вагнера» допомагає RSF зброєю, але про атаки на самих «вагнерівців» не згадували.
- У ГУР, коментуючи цей матеріал, лише згадували про слова Кирила Буданова, що «Україна буде знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, хоч де б вони були».
- Бої між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) спалахнули 15 квітня 2023 року. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити в країні демократію. Наразі відомо про понад 3 000 загиблих і 6 000 поранених через цей конфлікт. За даними ООН, понад мільйон людей залишили країну.