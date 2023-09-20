CNN: Українські військові, ймовірно, вдарили по поплічниках «ПВК Вагнера» у Судані

За ударами безпілотників і наземною операцією проти угруповання «Сили швидкого реагування» (RSF) у Судані, ймовірно, стоять українські спецслужби.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела.

У розмові з CNN неназваний український військовий стверджував, що цю операцію здійснили «не суданські військові». Також джерело зазначило, що «відповідальність, ймовірно, лежить на українських спецслужбах».

Вважають, що найманці «ПВК Вагнера» допомагають «Силам швидкого реагування» у боротьбі з суданською армією і переправляють їм зброю. CNN не зміг незалежно підтвердити причетність України до ударів поблизу міста Хартум. Але телеканал стверджує, що на отриманому відео є «характерні ознаки атак безпілотників в українському стилі».

CNN

За даними CNN, щонайменше у восьми атаках брали участь два безпілотники, які широко використовують українці, зокрема, DJI MAVIC 3. Також журналісти бачили український текст на контролері дрона.

Телеканал визначив місця атак і наземної операції, які можна побачити на відео з дронів.

Дрони пошкодили міст Шамбат, який зʼєднує місто Омдурман і столицю Судана Хартум на початку вересня. Шість ударів безпілотників були по пікапах, що їхали по мосту Шамбат. Вісім інших атак були на припарковані автомобілі, будівлі та озброєних людей в Омдурмані та західному передмісті Омбада.

Високопоставлений суданський військовий, з яким поговорив CNN, повідомив, що він «нічого не знав про українську операцію в Судані» і не вірить, що це правда. Американські чиновники були здивовані припущенням, що за удари та наземну операцію відповідальні українці.