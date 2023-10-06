У Харкові під завалами знайшли ще одне тіло — це бабуся загиблого хлопчика

У Харкові після ранкового ракетного удару по житловому будинку рятувальники знайшли тіло ще однієї жертви. Це бабуся загиблого 10-річного хлопчика та пораненої 11-місячної дитини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Наразі відомо про двох загиблих та 28 поранених. Рятувально-пошукові роботи тривають.

О 13:55 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що поранених вже 30. Поранені 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також 11-місячний хлопчик. Стан більшості — середній. Переважно у людей вибухові травми та осколкові поранення. У двох постраждалих гостра реакція на стрес.