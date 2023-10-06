Росіяни вдарили «Іскандерами» по цивільному секторі Харкова — 16 поранених

Близько 7-ї ранку російські війська вдарили двома ракетами «Іскандер» по Київському та Основʼянському районах Харкова. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура, зокрема житловий будинок.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Кількість поранених зросла до 16, серед них є 11-місячна дитина. Тіло 10-річного хлопчика дістали з-під завалів без ознак життя.

Рятувальники розбирають завали будівель та гасять автівки, що спалахнули від удару.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами може перебувати дитина.