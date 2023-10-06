Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді. Вона перебуває у вʼязниці

Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та захист прав людини.

«Вона бореться за права жінок проти систематичної дискримінації та гноблення. Вона підтримує боротьбу жінок за право жити повноцінним та гідним життям. Ця боротьба по всьому Ірану супроводжувалась переслідуваннями, тюремним увʼязненням, тортурами і навіть смертю. Вона бореться за свободу вираження поглядів і право на незалежність, а також проти правил, які вимагають від жінок залишатися поза увагою та прикривати своє тіло. Вимоги свободи, висловлені демонстрантами, стосуються не лише жінок, а й усього населення», — заявили у Нобелівському комітеті.

Голова Нобелівського комітету Норвегії Беріт Райс-Андерсен під час оголошення лауреата заявила, що боротьба Мохаммаді коштувала їй великих особистих втрат — її 13 разів арештовували, пʼять разів засуджували і загалом увʼязнили на 31 рік з додатковим покаранням у вигляді 154 ударів батогом.

«Поки я говорю, Мохаммаді все ще перебуває у вʼязниці», — заявила Беріт Райс-Андерсен.

Цього року призовий фонд становить 11 млн шведських крон (близько $986 тисяч).