Нобелівську премію з літератури отримав норвезький драматург Йон Фоссе

Нобелівську премію з літератури 2023 року отримав норвезький письменник Йон Фоссе.
Про це комітет оголосив 5 жовтня.
Йон Фоссе пише романи, суттєво скорочені до стилю, який став відомий як «мінімалізм Фоссе».
Це можна побачити в його другому романі Stengd gitar (1985), де Фоссе представляє «жахливу варіацію» на одну зі своїх головних тем — критичний момент невизначеності. Молода мама виходить зі своєї квартири, щоб викинути сміття, але двері замикаються, а її дитина все ще всередині. Їй потрібно піти по допомогу, але вона не може цього зробити, оскільки вона не може покинути свою дитину. Фоссе у своїх творах показує повсякденні ситуації, які можна впізнати з власного життя.
Фоссе пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, а також пʼєси. Він випустив понад 20 робіт, починаючи з 1995 року.
- У 2022 році лауреатом Нобелівської премії з літератури стала французька письменниця Анні Ерно.
- У понеділок, 2 жовтня стартувала у Швеції стартував Нобелівський тиждень. Вже оголошені лауреати премії в галузі медицини та фізіології, фізики та хімії.