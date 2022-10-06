Нобелівську премію з літератури отримала французька письменниця Анні Ерно

Нобелівська премія з літератури 2022 року присуджується французькій письменниці Анні Ерно «за мужність і клінічну гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуженість і колективні обмеження особистої памʼяті».

Усі її романи у той чи інший спосіб відображають реальні епізоди її біографії: дитинство, соціальну карʼєру, заміжжя і материнство, відкриття власної сексуальності, аборт, рак грудей, хворобу і смерть матері.

Романи Ерно, у яких особисті спогади накладаються на колективну памʼять покоління, «є справжнім свідченням епохи». За словами самої письменниці, вона вважає за краще не творити в рамках традиційних жанрів, а шукати власну форму самовираження.