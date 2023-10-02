Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття, яке допомогло розробити мРНК-вакцини проти COVID-19

Нобелівський комітет оголосив лауреата премії з фізіології та медицини. Перемогу здобули Каталін Каріко та Дрю Вайсман за відкриття щодо модифікацій нуклеозидних основ — саме це дозволило розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19.
Цього року призовий фонд становить 11 млн шведських крон (близько $986 тисяч).
З 1901 року уже присуджено 113 Нобелівських премій з фізіології та медицини. За цей час тільки 12 жінок отримали цю відзнаку.
Наймолодшому лауреату Фредеріку Г. Бантінгу на момент отримання нагороди виповнилося 32 роки. Він отримав премію з медицини 1923 року за відкриття інсуліну.
Найстаршому науковцю було 87 років — це Пейтон Рауса. Він отримав премію з медицини в 1966 році за відкриття вірусів, що викликають пухлини.
- 2 жовтня у Стокгольмі (Швеція) та Осло (Норвегія) стартував Нобелівський тиждень. Першим оголошували лауреата в галузі фізіології й медицини, далі стануть відомі імена переможців у галузі фізики, хімії, літератури, миру та економіки.
- Нобелівська премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.