Поромний пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією призупинив роботу — росія атакувала його дронами

У ніч на 6 жовтня росіяни атакували безпілотниками прикордонну та припортову інфраструктуру Ізмаїльського району (Одещина). Роботу поромної переправи «Орлівка» тимчасово зупинили.

Державна прикордонна служба закликає поки що обирати інші шляхи до Румунії, наприклад автомобільний пункт пропуску «Рені».

Повітряна тривога в Одеській області тривала понад три години.

Бійці знищили три дрони Shahed — постраждалих немає, але пошкоджено зерносховище і зайнялися 9 вантажівок.

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