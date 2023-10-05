У невизнаному Придністровʼї знову виявили уламки ракети — вона впала 10 днів тому

У селі Гиска на території невизнаного Придністровʼя виявили уламки ракети.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Придністровʼя, пише Newsmaker.
За даними відомства, металевий предмет, схожий на уламок ракети, знайшли в полі, за півтора кілометра від найближчих житлових будинків. Виявилося, що фрагменти цієї ракети впали того ж дня, що й ракета в селі Кіцкани — 25 вересня.
«Відомо, що частина виявлених сьогодні в Гисці фрагментів ракети потрапила в озеро села Фарладани 25 вересня. Фахівці її витягли та знищили», — повідомили в МВС невизнаного Придністровʼя.
Співголова Обʼєднаної контрольної комісії від Придністровʼя Олег Бєляков теж повідомляв, що в селі Гиска виявили уламки ракети.
- 31 жовтня минулого року в Молдові вперше знайшли уламок ракети після російського масованого обстрілу України. Тоді постраждав один із населених пунктів. Згодом випадки, коли російські ракети заходили в повітряний простір Молдови, стали повторюватися.
- Зокрема, уламки ракети С-300 виявили 25 жовтня після атаки росіян на Одеську область. Фрагменти впали в селі Кіцкани, на вулиці Юності, на город місцевого жителя. Постраждалих не було. Сапери проаналізували їх і вирішили, що вони не становлять небезпеки.