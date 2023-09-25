У невизнаному Придністровʼї впали уламки ракети С-300

У селі Кіцкани на території невизнаного Придністровʼя виявили уламки ракети С-300.

Про це повідомляє видання Newsmaker із посиланням на співголову Обʼєднаної контрольної комісії від Придністровʼя Олега Бєлякова.

За його словами, уламки ракети впали після атаки росіян на Одеську область.

«Після вибуху, який чули жителі Кіцканів, Тирасполя та Бендер приблизно о першій ночі, на територію Придністровʼя впали уламки ракети С-300. Сам вибух стався в повітрі», — додав Бєляков.

За словами чиновника, уламки впали в селі Кіцкани, на вулиці Юності в город місцевого жителя. Постраждалих немає.

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У так званому МВС Придністровʼя повідомили, що сапери проаналізували фрагменти ракети і вирішили, що вони не становлять небезпеки.