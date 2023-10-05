Сербія остаточно відмовила Україні в екстрадиції колишнього начальника управління СБУ Андрія Наумова

Апеляційний суд у Ниші (Сербія) підтвердив рішення Вищого суду першої інстанції, який відмовив в екстрадиції до України ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це із зали суду передає «Радіо Свобода».

Відповідний запит Україна подала 20 жовтня 2022 року. В Україні Наумову повідомили про дві підозри — у привласненні майна через зловживання службовим становищем і в шахрайстві, що завдало державі збитків на понад 3,2 мільйона гривень.

Сам Наумов виступав проти екстрадиції — мовляв, в Україні йому загрожує смертний вирок, оскільки на нього вже здійснювали замах.

Водночас 29 вересня Вищий суд міста Ниш у Сербії присудив Андрію Наумову один рік увʼязнення за відмивання грошей. Адвокати планують оскаржити рішення.