Україна вимагає від ФІФА та УЄФА скасувати рішення про допуск молодіжних збірних росіян на змагання

Україна вимагає від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасувати рішення про дозвіл молодіжним збірним росії брати участь у Чемпіонатах світу U-17.

Позицію 5 жовтня оприлюднило Міністерство молоді та спорту в Україні.

«Ми вимагаємо скасування рішень FIFA та UEFA як таких, що обмежують права українських дітей, яких росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим, зґвалтованим або вбитим», — заявило Міністерство молоді та спорту.

Також Україна закликає FIFA та UEFA протистояти насильству й агресії з боку рф. «Ми будемо рішуче відстоювати цю позицію, допоки росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті», — додали в Міністерстві.

Україна звернулася до всіх асоціацій-членів UEFA з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з рф. Офіційно про такий бойкот вже заявили футбольні асоціації Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії. Водночас Швейцарія, Чехія, Нідерланди й Естонія заявили, що чекають подальших пояснень від UEFA.