ДТП у Венеції: Поліція підтвердила загибель 9 українців, шестеро поранені

МЗС України уточнило дані щодо кількості загиблих українців у ДТП поблизу Венеції, де напередодні з естакади впав туристичний автобус. Загинули девʼять українців, ще шестеро постраждали.

Про це «Бабелю» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, українські консули сьогодні відвідають постраждалих громадян у лікарнях, перевірять їхній стан і нададуть допомогу.

Аварія сталася 4 жовтня у Местре під Венецією з автобусом, у якому було 40 туристів. Там перебували громадяни України, Німеччини та Франції, а водій, який загинув, був італійцем. Загинула 21 людина і 15 отримали поранення.