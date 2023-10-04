В Італії завершили ідентифікацію жертв ДТП поблизу Венеції. МЗС уточнило кількість загиблих українців

Італійська сторона завершила ідентифікацію людей, котрі загинули в ДТП поблизу Венеції. За уточненою інформацією, загинули четверо українців, а не пʼятеро.

Про це «Бабелю» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він також уточнив, що поранення дістали ще четверо українців — вони отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падуї. Загроз для їхнього життя немає.

Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними.