В Україні зниклими безвісти вважаються 15 тисяч військових і 11 тисяч цивільних

Станом на вересень 2023 року в Україні понад 26 тисяч людей перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин.

Про це розповів заступник голови Міністерства внутрішніх справ Леонід Тимченко в етері телемарафону.

За його словами, 15 тисяч — це військовослужбовці, а ще 11 тисяч — цивільні. Дані про кожного з них внесли до спеціального реєстру, який координує Головне управління розвідки.

Витяги з реєстру наразі отримали майже девʼять тисяч родин.