В Україні зниклими безвісти вважаються 15 тисяч військових і 11 тисяч цивільних

Станом на вересень 2023 року в Україні понад 26 тисяч людей перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин.
Про це розповів заступник голови Міністерства внутрішніх справ Леонід Тимченко в етері телемарафону.
За його словами, 15 тисяч — це військовослужбовці, а ще 11 тисяч — цивільні. Дані про кожного з них внесли до спеціального реєстру, який координує Головне управління розвідки.
Витяги з реєстру наразі отримали майже девʼять тисяч родин.
- Зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у звʼязку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.
- Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Серед них і ті, хто зникли безвісти (за них винагороду отримуватимуть сімʼї).
- У травні 2023 року МВС повідомляло, що зниклими безвісти за особливих обставин вважаються майже 24 тисячі українців.