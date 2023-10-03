Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримають доплати

Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду.

Серед іншого, збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

Додаткову нагороду отримають:

100 000 гривень — військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які обстрілюють ворога без фактичного перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29 вересня;

100 000 гривень — сапери, що працюють у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29 вересня;

50 000 гривень — військовослужбовці зі складу командування та штабів (зокрема, за межами поля бою), які управляють частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29 вересня;

30 000 гривень — саперам, що працюють за межами поля бою. Нараховується з 29 вересня.

Поранені бійці, які понад два місяці не можуть виконувати обовʼязки військової служби, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1 червня.

Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1 червня.

Строковики — 6 000 гривень. Нараховується з 1 червня.

Курсанти — 2 350 гривень. Нараховується з 1 червня.

Бійці, що працюють безпосередньо на лінії фронту, отримають виплати, які були і раніше — 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), повʼязане із захистом Батьківщини, та проходять лікування, а також сімей полонених та зниклих безвісти.