Rheinmetall передав Україні комплекси SurveilSpire для боротьби з дронами

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Україні комплекси для боротьби з дронами SurveilSpire.

SurveilSpire — це система, призначена для розвідки та боротьби з ворожими дронами. Вона складається зі спостережної вежі з камерою денного та нічного бачення, автопілотованих мінідронів для патрульних польотів та системи управління. Комплекс має захищений радіозвʼязок (4G, 5G, Starlink) для передачі відео в мобільний штаб.

Антидронна система SurveilSpire. DefSecIntel