Rheinmetall передав Україні комплекси SurveilSpire для боротьби з дронами

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передав Україні комплекси для боротьби з дронами SurveilSpire.
SurveilSpire — це система, призначена для розвідки та боротьби з ворожими дронами. Вона складається зі спостережної вежі з камерою денного та нічного бачення, автопілотованих мінідронів для патрульних польотів та системи управління. Комплекс має захищений радіозвʼязок (4G, 5G, Starlink) для передачі відео в мобільний штаб.
- Вперше Україна почала отримати антидронні системи SurveilSpire від Rheinmetall у лютому 2023 року.