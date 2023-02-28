Україна почала отримувати автоматизовані розвідувальні системи SurveilSPIRE

Німецький концерн Rheinmetall на замовлення уряду Німеччини почав постачати Україні автоматизовані системи розвідки та спостереження SurveilSPIRE, виробником яких є естонська DefSecIntel.

Про це повідомили у пресслужбі компанії. Сума контракту перевищує €10 мільйонів, але точні цифри не розголошують.

SurveilSPIRE — це система, яку використовують для моніторингу кордонів, прибережних зон, пошуку ворожих цілей та загроз. Вона автоматизована й опрацьовує дані за допомогою штучного інтелекту, тому дозволяє вести розвідку на великій території із залученням мінімальної кількості персоналу. У комплектації системи — вежа спостереження, сонячні панелі, дрони, система управління та транспортувальна платформа (причіп). Для її розгортання потрібно лише три людини, далі вона працює сама.