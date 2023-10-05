Президент Словаччини проти нової військової допомоги Україні після результатів парламентських виборів

Після перемоги на парламентських виборах проросійської партії Smer президент Словаччини Зузана Чапутова виступила проти нового пакета військової допомоги Україні.

Про це пише словацьке видання Dennik N.

У Міністерстві оборони Словаччини розглянули можливість надати Україні чергову військову допомогу. Її могли б передати за правління уряду Людовіта Одора, але відповідальна за уряд Чапутова проти цього.

За її словами, потрібно поважати результати парламентських виборів, на яких перемогла партія Smer на чолі з експремʼєром Робертом Фіцо — вона обіцяла припинити військову допомогу Україні.

Чапутова переконана, що якби вона проігнорувала позицію Smer чи деяких інших партій, то це б створило прикрий прецедент на майбутнє.