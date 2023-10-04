Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало новий звіт щодо прав людини в Україні. Документ охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2023 року.

Загалом ООН задокументувала сумарну страту шести українських військовополонених, причому всі вони сталися до періоду, який охоплює цей звіт (за звітний період страти не зафіксували).

У вересні 2022 року російський військовий застрелив українського військовополоненого, у якого була поранена нога після того, як він наступив на міну — окупанти змушували його виконувати небезпечну роботу поблизу передової позиції.

Іншого українського військовополоненого застрелили, коли він відмовився виконувати таку роботу. Обоє полонені були на території Донецької області в серпні 2022 року. Протягом трьох місяців росіяни змушували їх носити боєприпаси на російські передові позиції та забирати їх. Військовополонені повідомили ООН, що щонайменше пʼятеро з них отримали поранення під час виконання цієї роботи.