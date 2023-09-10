Спецдоповідач ООН назвала частиною державної політики тортури, які вчиняють російські військові в Україні

Спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джил Едвардс заявила, що тортури, які російські силовики й військові вчиняють в Україні, — це державна політика росії та систематична практика.

Про це пише The New York Times.

«Це не випадковість, не аномальна поведінка. Це організовано як частина державної політики із залякування та покарання з метою отримання інформації та зізнань», — заявила Едвард за підсумками семиденної поїздки в Україну.

Вона поспілкувалася з жертвами тортур з боку росіян, і ті підтвердили систематичність такого явища. За словами Едвард, з моменту отримання мандата в 2022 році вона щонайменше сім разів зверталася до влади рф, щоб та відреагувала на факти знущань і тортур, але їй не відповіли. Мовчання вона розцінює як мовчазну згоду влади.

Вона додала, що керівництво рф так і не випустило директиви для військових і силовиків, яка б забороняла тортури.