Спецдоповідач ООН назвала частиною державної політики тортури, які вчиняють російські військові в Україні

Спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джил Едвардс заявила, що тортури, які російські силовики й військові вчиняють в Україні, — це державна політика росії та систематична практика.
Про це пише The New York Times.
«Це не випадковість, не аномальна поведінка. Це організовано як частина державної політики із залякування та покарання з метою отримання інформації та зізнань», — заявила Едвард за підсумками семиденної поїздки в Україну.
Вона поспілкувалася з жертвами тортур з боку росіян, і ті підтвердили систематичність такого явища. За словами Едвард, з моменту отримання мандата в 2022 році вона щонайменше сім разів зверталася до влади рф, щоб та відреагувала на факти знущань і тортур, але їй не відповіли. Мовчання вона розцінює як мовчазну згоду влади.
Вона додала, що керівництво рф так і не випустило директиви для військових і силовиків, яка б забороняла тортури.
- У листопаді 2022 року Управління Верховного комісара ООН у доповіді повідомляло про системний характер тортур і жорстокого поводження з українськими військовополоненими та цивільними. Це відбувається як на окупованих територіях, так і в самій росії, куди вивозять українців. СБУ та правоохоронці нерідко знаходили на звільнених територіях катівні. Їхня кількість вказує на існування цілої мережі.
- У серпні цього року СБУ повідомила про підозру російському генерал-полковнику Аркадію Гостєву — директору Федеральної служби виконання покарань рф. Він на окупованих територіях створив мережу російських тюрем під виглядом виправних і лікувально-виправних установ.