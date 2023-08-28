СБУ оголосила підозру головному тюремнику росії. Він створив концтабори на окупованих територіях

Служба безпеки повідомила про підозру (ч. 1 ст. 109 ККУ) російському генерал-полковнику Аркадію Гостєву — директору Федеральної служби виконання покарань рф. Він на українських окупованих територіях створив мережу російських тюрем під виглядом виправних та лікувально-виправних установ.

Слідство встановило, що ці тюрми росіяни використовують як концтабори й катівні, де увʼязнюють мешканців окупованих регіонів. Там людей катують, зокрема, використовуючи струм та інсценуючи розстріли.

Сам Гостєв відповідає за призначення керівників окупаційних вʼязниць та визначає режим їхньої діяльності. Він особисто організовує участь підлеглих у каральних заходах проти учасників руху опору.

Аркадію Гостєву загрожує до десяти років увʼязнення з конфіскацією майна.