Молдова обмежила імпорт зерна — відтепер потрібні ліцензії

Молдова обмежила імпорт сільськогосподарської продукції — запровадила ліцензування. Про це 4 жовтня оголосив міністр сільського господарства Володимир Боля, цитує місцеве видання NewsMaker.

Відтепер імпорт пшениці, кукурудзи та соняшника підлягає ліцензуванню на період дії надзвичайного стану, це зробили для стабілізації цін на внутрішньому ринку.

«Ліцензування дозволить стабілізувати ціни на зерно і захистити місцевих виробників. Так нам вдасться встановити суворіший контроль за якістю продукції, що імпортується», — сказав міністр.

Видаватиме ліцензії Міністерство сільського господарство. Подати запит на отримання ліценції зможуть фізичні та юридичні особи, які виробляють рослинні олії та жири, борошномельну продукцію і корми для тварин.