Уряд почав працювати над єдиним Планом реформ до 2027 року

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд почав роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. У нього включать ініціативи й пропозиції партнерів.

Про це йдеться на урядовому сайті.

План охопить усі сфери, що впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянами й бізнесом. Він обʼєднає, зокрема, сім рекомендацій ЄС і структурні маяки Міжнародного валютного фонду.

Працюватимуть над планом реформ, спираючись на Концепту посилення стійкості демократії — цей документ президент Зеленський передав президенту США Байдену.

У Концепті йдеться про гарантії сталості демократії, очищення країни від олігархічного та корупційного впливу, розвиток конкуренції, демонополізацію, прозорі механізми взаємодії з державою тощо.

План реформ стане частиною майбутньої Української доктрини.