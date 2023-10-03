Експосадовець ОП Кирило Тимошенко заявив, що суд спростував претензії НАЗК до нього

Ексзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко після 8 місяців мовчання заявив, що днями суд «спростував усі наявні претензії» НАЗК до нього.

«Я в Україні, у Києві. Нікуди не виїжджав і не виїжджаю», — додав він.

«Бабелю» в НАЗК сказали, що відомство не є стороною у справах про адмінправопорушення, тому не може оскаржувати рішення суду.

У липні Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що ексзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах і двічі порушив обмеження, отримуючи подарунки.

За даними агентства, Тимошенко підписав листа на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому у власних інтересах. Також Тимошенко минулого року тричі безкоштовно проживав у готельному комплексі Emily Resort, із них двічі — разом із дружиною і сином. А влітку 2022 року Тимошенко отримав безоплатні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тисячі гривень.