Експосадовець ОП Кирило Тимошенко заявив, що суд спростував претензії НАЗК до нього

Ексзаступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко після 8 місяців мовчання заявив, що днями суд «спростував усі наявні претензії» НАЗК до нього.
«Я в Україні, у Києві. Нікуди не виїжджав і не виїжджаю», — додав він.
«Бабелю» в НАЗК сказали, що відомство не є стороною у справах про адмінправопорушення, тому не може оскаржувати рішення суду.
У липні Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що ексзаступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах і двічі порушив обмеження, отримуючи подарунки.
За даними агентства, Тимошенко підписав листа на адресу Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому у власних інтересах. Також Тимошенко минулого року тричі безкоштовно проживав у готельному комплексі Emily Resort, із них двічі — разом із дружиною і сином. А влітку 2022 року Тимошенко отримав безоплатні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тисячі гривень.
- Кирило Тимошенко був заступником голови ОП з 21 травня 2019 року до 23 січня 2023 року.
- 27 жовтня 2022 року журналісти Bihus.Info повідомили, що Кирило Тимошенко їздить на новому позашляховику Chevrolet Tahoe. Цю автівку Україні передала компанія General Motors для вивезення людей із зони бойових дій і для гуманітарних місій.
- 31 жовтня 2022 року Кирило Тимошенко заявив, що користувався цією автівкою під час робочих поїздок по Україні та надалі їздити на ній не планує. Машина перебувала на балансі Державного управління справами. Тимошенко звернувся до ДУС щодо передачі цього автомобіля у прифронтовий регіон для гуманітарного використання.
- 1 грудня 2022 року «Українська правда» повідомила, що Тимошенко користується автомобілем Porsche Taycan 2021 року вартістю $100 тисяч.